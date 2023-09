"The Wolf": Cosimo Lamendola e presunta favoreggiatrice in silenzio davanti al gip

Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stamattina (giovedì 28 settembre) sono stati sottoposti a interrogatorio Cosimo Lamendola, personaggio di spicco dell’inchiesta The Wolf, resosi irreperibile per più di due mesi, e la donna arrestata insieme a lui per il reato di favoreggiamento.

Il 51enne originario di Latiano e residente a Brindisi, difeso dagli avvocati Gianvito Lillo e Andrea D’Agostino, si è presentato davanti al gip del tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia legato all’ordinanza di custodia cautelare che lo scorso 20 luglio fu emessa a suo carico e nei confronti di altri 21 indagati coinvolti nel blitz contro la Scu condotto dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni, coordinati dalla Dda di Lecce.

La presunta favoreggiatrice, una 34enne originaria della Romania e residente a Ceglie Messapica, difesa dall’avvocato Danilo Cito, è stata invece interrogata dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza di reato eseguito nei suoi confronti.

I due si trovavano all’interno di un trullo situato al confine fra i Comuni di Ostuni e Cisternino. Intorno alle ore 13 di lunedì (25 settembre) l’irruzione dei carabinieri. All'interno del trullo sono stati rinvenuti non solo gli effetti personali della coppia, ma anche cinque parrucche con differenti pettinature e tinte.