Spaccio a San Pietro Vernotico: gli indagati rispondono alle domande del gip

SAN PIETRO VERNOTICO – Tutti e tre hanno risposto alle domande del giudice, chiarendo la loro posizione. I fratelli Michele Frassanito, 46 anni, e Monica Frassanito, 41 anni, entrambi residenti a San Pietro Vernotico, difesi dall'avvocato Raffaele Lomartire, e il 34enne Emanuele Pierri, anch'egli di San Pietro Vernotico, difeso da Francesco Cascione, si sono presentati oggi pomeriggio (martedì 23 aprile) davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, per rispondere di una serie di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre sono stati condotti in carcere ieri mattina, nell’ambito dell’operazione “Full Service”, dal nome dell’officina di gommista gestita da Michele Frassanito, nelle cui mura sarebbe stata nascosta della sostanza stupefacente. Altri due indagati, il 40enne Giovanni Greco, di San Pietro Vernotico, e la 55enne Elisabetta Balsamo, di Brindisi, sono ristretti in regime di domiciliari. Le misure cautelari sono state chieste dal pm del tribunale di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico.

Stamattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei tre detenuti in carcere. I fratelli Frassanito hanno ammesso le loro responsabilità. Il loro legale ha depositato istanza di attenuazione della misura cautelare. Analoga istanza è stata presentata anche dal difensore di Emanuele Pierri. Dovrebbero svolgersi la prossima settimana, invece, gli interrogatori dei due indagati ai domiciliari.

Stando all’ipotesi accusatoria, i Frassanito avrebbero nascosto hascisc e cocaina nella nicchia per il contatore dell’acqua ricavata sul muro perimetrale dell’officina. La donna avrebbe supportato il fratello in un periodo in cui il 41enne, fra novembre 2022 e gennaio 2023, costretto sulla sedia a rotelle a seguito di un infortunio, era limitato negli spostamenti.

Oltre ai cinque arrestati, un 49enne e un 46enne di San Pietro Vernotico sono indagati a piede libero.

