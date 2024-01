Presunta concussione a Erchie: il sindaco e gli assessori respingono le accuse

ERCHIE – Sindaco e assessori hanno negato gli addebiti. Stamani (venerdì 12 gennaio) si sono svolti gli interrogatori di garanzia di Pasquale Nicolì, primo cittadino di Erchie, e di due componenti della giunta coinvolti nell’inchiesta diretta dalla Procura di Brindisi su una serie di presunti illeciti (dalla concussione alla violenza sessuale) contestati a vario titolo agli amministratori.

Nicolì e l’assessore Vito Oronzo Bernardi (deleghe ai Servizi Ambientali, Lavori Pubblici e Polizia Urbana) sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L’assessora Pamela Melechì (Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità) e l’ingegnere Ciro Pasquale, ex responsabile dell’area tecnica, sono gravati dalla misura del divieto di dimora.

Sindaco ed assessori (tutti e tre sospesi con provvedimento della prefettura di Brindisi, sulla base della legge Severino) si sono presentati davanti al gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore. Nicolì era assistito dall’avvocato Egidio Albanese. Melechì è difesa dagli avvocati Cosimo Lo Deserto e Gesualdo De Rinaldis.

Gli indagati hanno risposto per circa un paio di ore a testa alle domande del giudice. Tutti e tre hanno chiarito la propria posizione, respingendo le accuse. I legali potranno ricorrere contro la misura cautelare presso il tribunale del riesame.

Nicolì in sostanza ha riferito che “la sua idea di pubblica amministrazione – dichiara a BrindisiReport l’avvocato Albanese - è diversa da quella che avevano quei funzionari che erano abituati a interpretare in un certo modo quello che è il testo unico. La sua non era una ingerenza, ma era solamente che avrebbe voluto una macchina amministrativa un po’ più efficiente”. Il legale spiega inoltre che il suo assistito, almeno finora, non sta prendendo in considerazione l’ipotesi delle dimissioni.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione Erchie e dai colleghi del Nor della compagnia di Francavilla Fontana, coordinati dal procuratore aggiunto Antonio Negro e dai sostituti Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro. Tre giorni fa (martedì 9 gennaio) è stata notificata l’ordinanza a firma del gip Barbara Nestore.

Si procede a vario titolo per i reati di concussione e tentata concussione, abuso d’ufficio in concorso e atti persecutori, tutti aggravati dall’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità, raccolta-trasporto-abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto contro un incaricato di pubblico servizio e dall’aver abusato di autorità e relazione d’ufficio.

Le indagini riguardano vari illeciti in ambito amministrativo che sarebbero stati commessi fra l’ottobre 2020 e il maggio 2022, oltre a degli “approcci” non graditi ad una donna che si trovava negli uffici comunali che sarebbero stati posti in essere, da quanto appurato dagli inquirenti, dall’assessore ai Servizi ambientali.