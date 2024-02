Presunta estorsione al costruttore edile: gli indagati respingono le accuse

Nessuna minaccia con l’utilizzo di armi. Hanno respinto le accuse le persone indagate per un presunto tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore. Stamattina (venerdì 9 febbraio) si sono svolti gli interrogatori di garanzia del 37enne Costanzo Franco, nato a Manduria (Taranto) e residente a Villa Castelli, del 38enne Fabio Belfiore, di Francavilla Fontana, e del 20enne Samuele Chiloiro, di San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Assistiti dai rispettivi avvocati, i tre hanno risposto alle domande del gip del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis. Gli interrogatori di Franco e Chiloiro si sono svolti presso il carcere di Brindisi. E’ detenuto a Borgo San Nicola (Lecce), invece, Belfiore.

I tre sono stati arrestati la mattina del 6 febbraio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dallo stesso gip De Angelis, su richiesta della Procura di Brindisi, a seguito delle indagini condotte dal commissariato di polizia di Mesagne. Gli indagati, secondo l’accusa, avrebbero preteso che la vittima completasse dei lavori, per un valore pari a circa 30mila euro, presso la villa di Franco. Ma la vittima, intimorita con l’utilizzo di armi, si sarebbe rifiutata.

Costanzo Franco, difeso dall’avvocato Egidio Albanese, ha detto che non c’è stata alcuna minaccia. L’indagato ha riferito al gip che il costruttore era inadempiente, in quanto non aveva finito i lavori presso la sua abitazione. Poiché da circa un anno non gli rispondeva al telefono, Franco ha spiegato di aver cercato di rintracciare il costruttore utilizzando il telefono di Chiloiro. Quindi ci sarebbe stato un incontro in cui i due avrebbero trovato un accordo, per poi darsi appuntamento nei giorni successivi. L’imprenditore, però, stando sempre alla versione fornita da Franco, non si sarebbe presentato al nuovo appuntamento. Alla richiesta di spiegazioni da parte del proprietario dell’abitazione, la vittima avrebbe rimarcato di aver subito delle minacce da parte dello stesso Franco e degli altri indagati.

Ha negato le minacce anche Fabio Belfiore. Il 38enne, difeso dall’avvocato Fabio Falco, ha dichiarato che, per quanto ne sapeva lui, il suo amico Costanzo Franco aveva pagato integralmente la somma all’imprenditore e che non era al corrente di una presunta pretesa indebita da parte dello stesso Franco. Per quanto riguarda l’incontro in cui il costruttore sarebbe stato minacciato con l’utilizzo di armi, Belfiore ha dichiarato di non aver partecipato all’ideazione della presunta imboscata. Il 38enne infatti, contattato telefonicamente da Franco, avrebbe raggiunto gli altri mentre rientrava a casa. L’indagato ha escluso che in sua presenza ci siano state delle minacce. In quella circostanza, inoltre, non aveva percepito che l’imprenditore fosse intimorito.

Ha chiarito la sua posizione anche Samuele Chiloiro, difeso dall’avvocato Leonardo Lanucara. I legali potranno impugnare le misure cautelari presso il tribunale del riesame.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui