Anziano travolto e ucciso: interrogato l'automobilista. "E' ancora sotto shock"

BRINDISI – “E’ ancora sotto shock”. Andrea Porcelluzzi viene descritto così dal suo legale, l’avvocato Settimo La Rosa. Il 32enne si è presentato stamattina (mercoledì 27 settembre) davanti al gip del tribunale di Brindisi, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida del fermo eseguito a suo carico nella tarda serata di domenica (24 settembre). E’ accusato di aver investito e ucciso, senza fermarsi a prestare soccorso, l’82enne Teodoro Taurisano. Il dramma è avvenuto intorno alle ore 19 in viale Palmiro Togliatti (direzione centro), all’altezza del tribunale.

L’udienza si è svolta presso la casa circondariale di Brindisi. L’indagato ha risposto alle domande del gip, che si è riservato di decidere nelle prossime ore sulla convalida della misura restrittiva. Il legale ha fatto mettere a verbale istanza di revoca o attenuazione della stessa.

L’avvocato La Rosa, contattato da BrindisiReport, riferisce che nella serata di domenica ha accompagnato il suo assistito per costituirsi. La Polizia Locale e i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi avevano già visionato le immagini riprese dalle telecamere della zona, risalendo al modello e alla targa dell’auto, una lancia Ypsilon, che ha investito il pensionato, deceduto sul colpo.

Porcelluzzi era diretto verso un chiosco di cui è titolare. Subito dopo aver investito l’anziano si è fermato, per poi ripartire. “Il mio assistito – spiega l’avvocato – ha fornito dei chiarimenti su questo aspetto (il fatto di aver proseguito, ndr). Era distrutto e frastornato per aver provocato involontariamente la morte di una persona. Sentiva le urla di alcune persone e forse ha interpretato che inveissero contro di lui. Non ha agito per menefreghismo. E’ ancora sotto shock e non si capacita dell’accaduto”.

Il 32enne risponde dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. La Lancia Ypsilon, rinvenuta con il parabrezza rotto sul lato del guidatore, è stata posta sotto sequestro. L’impatto è avvenuto a pochi metri dalla fermata della Stb. Taurisano aveva un biglietto in mano. Era diretto verso la sua abitazione nel centro di Brindisi dopo essere passato dalla chiesa dell’ex seminario al rione Santa Chiara.