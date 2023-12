Medico taglieggiato da operatore 118: un presunto video compromettente dietro la minaccia

FRANCAVILLA FONTANA - Ci sarebbe un video su una manovra di primo soccorso effettuata dopo un incidente, dietro all’arresto per estorsione di un operatore 30enne del 118 residente a Oria. L’uomo venerdì scorso (8 dicembre) è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti del commissariato di Mesagne coordinati dal vicequestore Giuseppe Massaro, mentre riceveva la somma di 1.500 euro dalla vittima dell’estorsione: un medico del 118 in servizio presso il presidio dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.

Difeso dall’avvocato Antonio Morleo Tondo, l’indagato stamattina (lunedì 11 dicembre) si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida. Il giudice, nel convalidare l’arresto, ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di estorsione aggravata in concorso con ignoti. Al momento, infatti, è lui l’unico indagato.

L’operatore sanitario, stando all’ipotesi accusatoria, avrebbe preteso dal medico una somma di denaro fra i 7mila e gli 8mila euro, di cui i 1500 euro ricevuti il giorno dell’Immacolata sarebbero stati la prima tranche. Le indagini sono partite da una querela sporta dal medico. Questi sarebbe stato avvicinato dal 30enne, che l’avrebbe minacciato di divulgare un video prospettato come compromettente, nel caso in cui non gli avesse versato la somma di denaro in questione.

Il filmato sarebbe stato girato da un terzo soggetto, non identificato, a seguito di un incidente avvenuto lo scorso 3 novembre a Erchie. In particolare il video mostrerebbe il medico mentre effettua un’operazione di primo soccorso in maniera non ortodossa (ma questo è tutto da verificare) nei confronti di una paziente. Di questo video, però, ammesso che esista realmente, non c’è alcuna traccia. Nelle dichiarazioni rese davanti al gip, l’indagato ha detto di non averlo mai avuto materialmente. Sarebbe stata un’altra persona a farglielo vedere, senza consegnarglielo. Il 30enne ha quindi riferito di aver pensato di fare da intermediario fra il medico e i soggetti in possesso del video, dai quali sarebbe stato minacciato, per tutelare l’immagine di entrambi. Nel video, infatti, oltre al medico comparirebbe anche lo stesso indagato.

Come detto il medico ha denunciato l’accaduto ai poliziotti del commissariato di Mesagne, concertando insieme a loro la “trappola” scattata il giorno dell’Immacolata, quando gli agenti, appostati nel parcheggio del Camberlingo, sono usciti allo scoperto e hanno ammanettato il presunto estorsore, subito dopo la consegna del denaro.

Secondo il gip sarebbe concreto il pericolo di reiterazione delle medesime condotte. Per questo è stata accolta l’istanza di misura cautelare in carcere depositata dal pm Giuseppe De Nozza e respinta quella di domiciliari avanzata dalla difesa.