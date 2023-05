Omicidio Stasi: l'indagato in silenzio anche davanti al gip del tribunale dei minori

FRANCAVILLA FONTANA – Si è avvalso nuovamente della facoltà di non rispondere il 18enne L.B., accusato dell’omicidio premeditato del 19enne Paolo Stasi, in concorso con il 21enne C.C.

Il giovane era ancora minorenne il 9 novembre 2022, quando Stasi fu freddato davanti all’ingresso della sua abitazione in via Occhi Bianchi, a Francavilla Fontana. Solo quattro giorni dopo è diventato maggiorenne. Per questo, limitatamente all’accusa di omicidio, procede nei suoi confronti la Procura presso il tribunale dei minori di Lecce. Ed è stato il gip dello stesso tribunale, Paola Liaci, che stamattina (venerdì 26 maggio), nel carcere di Brindisi, ha presieduto l’interrogatorio di garanzia.

Ma il 18enne, difeso dall’avvocato Leonardo Andriulo, è rimasto in silenzio, così come accaduto quando mercoledì scorso si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia riguardante i reati presumibilmente commessi da adulto, ossia una serie di episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con C.C., due ragazze (le fidanzate degli stessi indagati accusati di omicidio) e un 21enne.

L'omicidio

Da quanto accertato dai carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi, L.B. sarebbe arrivato nei pressi dell’abitazione di Paolo Stasi a bordo di una Fiat Grande Punto con i vetri e il lunotto posteriori oscurati, condotta da C.C. Il 18enne, seduto sul sedile posteriore, alle ore 17.31 del 9 novembre sarebbe sceso dalla vettura, parcheggiata all’altezza dell’incrocio con via Di Vagno, e dopo aver percorso poche decine di metri sarebbe arrivato davanti casa di Paolo Stasi, uccidendolo con due colpi di pistola di piccolo calibro (non ancora ritrovata), uno dei quali, quello fatale, in pieno petto.

Il movente

Stasi e L.B. si conoscevano bene. Il primo avrebbe custodito la droga in casa (perlopiù marijuana) per conto del secondo. Nell’ambito di questo rapporto il 19enne avrebbe accumulato con L.B. un debito per una somma complessiva pari a circa 5mila euro. E’ lo stesso indagato a parlare del movente nel corso di una conversazione con C.C.

“Ho perso i soldi – afferma l’indagato – non li ho recuperati. Poi sapendo che in tanti anni mi hai rubato sempre…non è nemmeno bello”. Sempre parlando con il suo amico, sembra che L.B. faccia un chiaro riferimento all’omicidio. “No eppure io mi allontanai – dice il 18enne (all’epoca 17enne) – quando lo sparai e là diede un colpo più (nel cadere per terra, si precisa nell’ordinanza) hai capito?”