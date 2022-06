Omicidio Carvone: Ferrarese resta in silenzio davanti al gip

BRINDISI – Giuseppe Ferrarese si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 26enne, in carcere da lunedì (27 giugno) con l’accusa di aver ucciso il 19enne Giampiero Carvone, si è presentato stamattina (mercoledì 29 giugno) davanti al gip del tribunale di Lecce, Giulia Proto, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia. L’indagato, difeso dall’avvocato Emanuela De Francesco, è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Dda di Lecce. La difesa dovrà leggere una imponente mole di atti.

Al momento dell’arresto Ferrarese stava scontando, in regime di domiciliari, una condanna per una tentata rapina ai danni del bar RossoNero di via Pace Brindisina che risale al dicembre 2019. Circa un anno fa, invece, era stato archiviato, su istanza del pm, un procedimento a suo carico per una rapina all'interno del supermercato Eurospin in via Enrico Fermi, perpetrata nell’agosto 2019. Per quell’episodio il 26enne fu anche condotto in carcere nel maggio 2021 insieme a un’altra persona, anch’essa prosciolta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Ma l’impianto accusatorio, basato sulla prova del Dna, non resse. Il provvedimento restrittivo fu infatti annullato in sede di riesame. Adesso Ferrarese dovrà difendersi dall'accusa più pesante: quella di omicidio.

Carvone fu ucciso la notte del 10 settembre 2019. Gli fu teso un agguato davanti all’ingresso della palazzina in cui risiedeva insieme ai familiari, in via Tevere 19. Non appena uscito dallo stabile, almeno tre colpi di pistola furono esplosi da una persona che si trovava alle sue spalle, nascosta in un varco che collega via Tevere alla strada parallela. Un proiettile lo centrò alla testa. Il padre lo soccorse immediatamente, ma il ragazzo, in condizioni disperate, morì qualche ora dopo presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

Le indagini sull’omicidio sono state condotte dalla Squadra mobile di Brindisi. Nelle prime battute, l’inchiesta portò gli investigatori a individuare i presunti responsabili di un episodio di tentata estorsione ai danni del papà di Giampiero, avvenuto poche ore prima dell’omicidio, a seguito del furto di un’auto che sarebbe stato commesso dallo stesso Giampiero. Successivamente la polizia risalì anche ai presunti autori di un colpo di fucile esploso in una piazza del rione Perrino dove, seduti su una panchina, si trovavano due ragazzi ritenuti appartenenti allo stesso gruppo di Giampiero Carvone, per minacciarli di morte dopo aver scoperto l’autore del furto dell’auto.

Ma le persone coinvolte in queste vicende, condannate in primo grado con sentenza emessa un anno fa dal tribunale di Brindisi, nulla hanno a che vedere con l’omicidio. La svolta è arrivata nei mesi scorsi, grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di persone informate sui fatti. In particolare ha avuto un grosso peso la testimonianza di una ragazza che lo scorso anno, durante un’udienza del processo sulla tentata estorsione, rivelò che Ferrarese (parte lesa in quel procedimento) gli aveva chiesto di fornirgli un alibi per la notte dell’omicidio, nel caso in cui le indagini si fossero focalizzate su di lui. Successivamente la stessa è stata anche ascoltata dalla Squadra mobile, consegnando “agli inquirenti – si legge nell’ordinanza di custodia catelare firmata dal gip Proto - una verità in grado di resistere a qualunque prova di forza, dimostrando grande coraggio e un profondo senso di giustizia”.