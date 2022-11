Alberi spezzati e pali sulla strada: decine di interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI – Fino alle ore 19 sono stati effettuati circa 23 interventi. Quella odierna (martedì 22 novembre) è stata una giornata di lavoro intenso per i vigli del fuoco del comando provinciale di Brindisi, costretti a un tour senza sosta da una parte all’altra della provincia, per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Le forti raffiche di vento da Sud hanno fatto vacillare alberi, pali e segnali stradali.

Non c’è stato un attimo di sosta per le squadre dei pompieri. Varie richieste di intervento sono giunte anche dal capoluogo. Nella zona industriale, in particolare, è stato necessario mettere in sicurezza alcuni alberi pericolanti. Tre pali elettrici sono finiti sulla strada rispettivamente a Villa Castelli, San Vito dei Normanni e in contrada Montenegro. Un palo è caduto anche a San Pietro Vernotico. Alcuni cornicioni hanno perso dei pezzi. Tanti disagi, insomma, ma fortunatamente nessun ferito.