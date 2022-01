Aggressione in Pronto soccorso: "Più sicurezza per gli operatori sanitari"

BRINDISI – La politica e le organizzazioni sindacali rimarcano le difficili situazioni in cui operano gli operatori sanitari presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, a seguito dell’aggressione avvenuta stamattina (domenica 30 gennaio). Unanime la solidarietà nei confronti del personale. Allo stesso tempo vengono anche rilevate varie problematiche.

L’episodio, a detta del consigliere regionale Mauro Vizzino, presidente Commissione Sanità della Regione Puglia “costituisce la conferma della assoluta necessità di garantire sicurezza a chi mette a repentaglio la propria vita per tentare di salvare quella degli altri”. “Non è immaginabile – afferma Vizzino - continuare ad inviare al “fronte”, medici, infermieri ed ausiliari - a cui va la mia convinta solidarietà - senza assicurargli condizioni di salvaguardia della propria incolumità. Ed in questo l’apporto permanente delle forze dell’ordine non è più rinviabile. Tra l’altro, l’aggressione odierna, come quelle accadute in precedenza, non può essere in alcun modo giustificata con il livello di congestione della struttura ospedaliera. Gli autori vanno puniti”.

“La violenza sugli operatori sanitari – afferma il segretario generale della Fp Cgil Brindisi, Pancrazio Tedesco - è oramai diventata, purtroppo, routine giornaliera. La mancanza di medici e di infermieri nella nostra azienda (denunciata più volte dalla scrivente organizzazione sindacale, ultima datata 3 gennaio 2022) sta creando file e attese di molte ore nei pronto soccorso, liste d’attesa lunghe nella piastra ambulatoriale, ecc. La situazione è difficile e critica, e, nonostante tutto, il personale continua a svolgere il proprio turno di lavoro (come ha continuato a farlo il Medico di stamattina). Questo ci rende orgogliosi della grande squadra di professionisti che ogni giorno, pur nel silenzio, persegue il proprio dovere con passione e competenza. Il nostro ringraziamento va ovviamente anche al personale delle forze dell’ordine per il sostegno che da sempre, e non ultimo stamattina nei locali del Pronto Soccorso per bloccare la vivace protesta dei familiari della donna deceduta”.

“Le aggressioni che si registrano quotidianamente - rimarca Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials della provincia di Brindisi - sono il frutto delle carenze di personale e strutturali che i ripetuti tagli hanno prodotto in Sanità, unite alla costante e incosciente campagna di delegittimazione e mancata valorizzazione del lavoro dei professionisti della salute. In emergenza poi, sono richieste doti particolari, si è in bilico costante tra la vita e la morte, tra la paura e l’impotenza di chi accede a quei luoghi di cura. Ma è necessario che i cittadini, seppur immersi nel dolore, comprendano che medici e professionisti sanitari lavorano per loro e per il loro bene e non li aggrediscano, ma li mettano nelle condizioni di dare il meglio di sé per poterli aiutare”.

