Dà in escandescenze e si barrica in casa: sottoposto a Tso

PEZZE DI GRECO - Paura e qualche disagio questa mattina, giovedì 24 giugno, intorno alle 10, a Pezze di Greco, frazione di Fasano, dove un 40enne con problemi psichiatrici, fuori dall'abitazione ha dato in escendescenze, richiamando l'attenzione di passanti e residenti. Dopodichè è rientrato in casa e si è barriccato. Per metà mattinata sono stati impegnati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 per il timore che l'uomo compisse un gesto estremo. Solo intorno alle 13 sono riusciti a convincerlo ad uscire. A quel punto è stato messo in sicurezza e trasportato presso l'ospedale di Brindisi. Fortunatamente non ha procurato danni a se stesso o a terze persone.