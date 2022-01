Donna di 66 anni scomparsa a Mesagne: in azione anche i vigili del fuoco e Croce Rossa

MESAGNE – Entrano in azione anche i vigili del fuoco e i volontari della Croce Rossa nelle ricerche di Angela Grande, la 66enne di Mesagne di cui non si hanno notizie dalla sera di venerdì (14 dicembre). Un team di soccorritori è stato inviato stamattina (domenica 16 gennaio) nel Comune brindisino, per unirsi nelle attività di ricerca alle forze dell'ordine. I parenti della 66enne hanno lanciato l’allarme nella giornata di ieri. Oltre a una denuncia di scomparsa formalizzata nel primo pomeriggio presso la locale stazione dei carabinieri, la comunità è stata messa in allerta tramite un post con la foto della 66enne che nel giro di poche ore è stato condiviso da decine di persone.

La donna nella serata di venerdì era rimasta coinvolta in un incidente stradale per le vie di Oria, mentre procedeva a bordo della sua auto. Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana, quella stessa sera avrebbe firmato il modulo di dimissioni e si sarebbe fatta accompagnare presso la sua abitazione in via Alcide De Gasperi, nel quartiere Seta, a Mesagne, da un parente. Da quel momento non si sa cosa sia accaduto alla 66enne. Il giorno dopo vicini e parenti hanno bussato alla porta, senza ottenere risposta. Una volta entrati in casa, hanno scoperto che telefono cellulare, borsa ed effetti personali erano stati lasciati lì.

I carabinieri ieri pomeriggio hanno segnalato la scomparsa alla Procura della repubblica. Le attività di ricerca, come da protocollo, sono coordinate dalla prefettura di Brindisi. Per i parenti della 66enne sono ore di ansia e di attesa.

