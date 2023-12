Giornata da incubo nel resort: l'odissea dei giovani calciatori dell'Asd Orlandini

MESAGNE – “Una bella esperienza si è trasformata in un incubo”. Pierluigi Orlandini descrive l’odissea in cui sono piombati i giovani calciatori della società mesagnese che porta il suo nome, la “Asd Orlandini”. Quasi tutti gli atleti delle squadre Allievi e Giovanissimi hanno trascorso l’antivigilia di Capodanno in preda a vomito, crampi allo stomaco e febbre alta, a circa 350 chilometri da casa. Stessa sorte è toccata anche ai ragazzi di altre 4-5 società che da un paio di giorni sono impegnate nella nona edizione del “Torneo di Natale”, kermesse calcistica che si svolge a Catanzaro.

Sono decine e decine, fra cui circa 40 ragazzi del team mesagnese, i giocatori messi ko da quella che sembrerebbe un'intossicazione alimentare. Il sodalizio fondato dall’ex giocatore di Milan, Inter e Brindisi ha raggiunto due giorni fa il capoluogo calabrese, insieme ad altre società del Sud Italia: una bella avventura per ragazzi fra i 13 e i 16 anni alle loro prime esperienze calcistiche lontano dalla famiglia.

Almeno cinque società, fra cui l'Asd Orlandini, alloggiano in un resort situato nel Catanzarese. L’incubo è iniziato stanotte, quando un numero imprecisato di atleti ha cominciato a star male, accusando pesanti sintomi gastrointestinali. Sul posto si sono recate numerose ambulanze con personale del 118. I locali servizi sanitari hanno preso in carico l’emergenza.

Alcuni ragazzi sono stati condotti in ospedale. Tutti gli atleti dell’Asd Orlandini sono rimasti nel resort, dove sono stati assistiti da personale medico, coadiuvato dalla società. Il torneo, naturalmente, è stato cancellato. In serata, una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, i ragazzi dovrebbero rientrare a Mesagne.

“Abbiamo chiesto - dichiara Orlandini a BrindisiReport – di portare tutti a casa, dove i ragazzi potranno proseguire con le cure del caso. Quello che è successo è grave. Alle soglie del 2024 non si può assistere a cose del genere. Nei prossimi giorni valuteremo come muoverci”. La vicenda, insomma, potrebbe avere delle conseguenze legali.