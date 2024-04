Si sentono male dopo aver bevuto una bevanda: tre minori e un adulto intossicati

FRANCAVILLA FONTANA – Si sono sentiti male subito dopo aver sorseggiato una bevanda confezionata. Due ragazzi sono ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. Anche il padre di uno dei due e un altro amico sono finiti in ospedale, per lo stesso motivo. I protagonisti di questa vicenda sono residenti a Manduria (Taranto). Il fatto risale a domenica scorsa (28 aprile) quando tre amici minorenni e il genitore di uno di essi si sono recati presso un centro commerciale in provincia di Brindisi.

Sulla via del ritorno, sono andati a trovare un parente. Qui avrebbero bevuto una bevanda chiusa. Fin dal primo sorso si sono accorti che aveva un sapore strano. Poco dopo, si sono sentiti male. Il più grave ha perso i sensi. Il malcapitato, soccorso da personale del 118, è stato ricoverato presso il reparto di Rianimazione del Perrino, dove è stato intubato.

Nella giornata di ieri, fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate, fino al trasferimento nel reparto di Pediatria. Nulla di grave, da quanto appreso, per l’adulto, anch’egli trasportato al Perrino, e l'alro minore. La confezione in cui si trovava la bevanda è stata posta sotto sequestro dai carabinieri, che indagano per far luce sull’episodio.

