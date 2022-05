Intossicazione da funghi: marito e moglie ricoverati al Perrino

SAN DONACI – Una forma di intossicazione da funghi ha colpito una coppia di coniugi residente a San Donaci. Lui ha 62 anni. La moglie ha 56 anni. Entrambi sono ricoverati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Da quanto appreso i malcapitati, nella serata di martedì (3 maggio) hanno consumato dei funghi che erano stati raccolti nel mese di ottobre, nel Brindisino. Da allora erano stati conservati in congelatore. I due hanno cominciato a sentirsi male nella serata di mercoledì. Talmente male da doversi recare presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. I sanitari, come da prassi, hanno attivato il servizio micologico dell’Asl Brindisi per l’individuazione del tipo di fungo ingerito. Sottoposti alla terapia prevista dai protocolli, entrambi sono ricoverati in Osservazione breve intensiva.