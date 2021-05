Investimento nel centro abitato: bambino di 4 anni in codice rosso

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione nella mattinata di oggi, sabato 22 maggio, nella centralissima via Brindisi a San Pietro Vernotico, dove un bambino di 4 anni è stato investito da un’auto. Il piccolo, da quanto ricostruito, sarebbe sfuggito al controllo della nonna: un’auto lo ha centrato in pieno. E’ accaduto all’incrocio con via Gabriele Pepe. Il bambino, per fortuna, non ha perso conoscenza ma ha riportato un forte trauma cranico. Un’ambulanza del 118 (giunta dal Punto di primo intervento di San Pietro) lo ha portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove ad attenderlo c’era un’equipe medica che lo ha subito preso in carico. Sul luogo dell’investimento, per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, si è recata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.