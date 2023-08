Pedone investito in provincia di Bari: circolazione ferroviaria in tilt

BRINDISI – Ritardi fino a un massimo di due ore si sono accumulati lungo la linea ferroviaria Lecce-Bari a causa dell’investimento di un pedone avvenuto nella serata di oggi (giovedì 31 agosto) fra le stazioni di Bari e Bari Santo Spirito. In questo tratto ferroviario la circolazione è stata sospesa. Questo comporta ripercussioni lungo tutto l’asse ferroviario.

I treni in partenza dalla stazione di Brindisi, al momento, hanno accumulato un ritardo fino a un massimo di due ore. Stessa cosa anche per quelli in arrivo. Tramite il sito di Trenitalia è possibile monitorare in tempo reale la situazione.