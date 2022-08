Investita da furgone mentre attraversava la strada: grave un'anziana

BRINDISI - Investita mentre attraversava la strada, finisce in ospedale in gravi condizioni. E' accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, in via Antonio Fontanesi al quartiere Sant'Elia a Brindisi. Una donna di 82 anni stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da un furgone Fiat Scudo, condotto da un 52enne. La signora è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi e da quanto si apprende è stata ricoverata in Prognosi riservata. Sul posto per la ricostruzione della dinamica si è recata una pattuglia della Polizia locale. Il veicolo è stato rimosso dal carro attrezzi della ditta Tarantini e posto sotto sequestro.