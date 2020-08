Piante di marijuana in giardino e droga nel camino: arrestata una coppia

CEGLIE MESSAPICA – Circa 650 grammi di marijuana e tre piantine della stessa sostanza stupefacente, in fase di fioritura. Questa la scoperta fatta dai carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana nella casa di una coppia di coniugi di Ceglie Messapica: Rocco Crisostomo, 51 anni, e Giuseppe Suma, 41 anni. I due sono stati arrestati in flagranza di reato, in regime di domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La perquisizione è stata effettuata nella giornata di ieri (venerdì 28 agosto), in collaborazione con i carabinieri della stazione di Villa Castelli.

Nascosti in un camino e nell’armadio di uno studio musicale, i carabinieri hanno trovato rispettivamente cinque barattoli di vetro e quattro involucri in cellophane contenenti complessivamente 650 grammi di marijuana, mentre nel giardino di pertinenza altre tre piante di marijuana, dell’altezza di un metro circa. La sostanza stupefacente, oltre a vario materiale utile per la pesatura e il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro.