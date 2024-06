Caso "Mykonos Magic": sopralluogo dell'Asl, prelevati campioni di acqua

BRINDISI – Il personale dell’Asl Brindisi ha effettuato stamattina (giovedì 13 giugno) un’ispezione presso la nave da crociera Mykonos Magic, rinominata “Goddess of the Night”, a seguito del sequestro probatori disposto nella giornata di ieri dalla Procura della repubblica di Brindisi.

La nave è ancora ormeggiata presso la banchina di Sant’Apollinare, nel porto interno di Brindisi. Avrebbe dovuto ospitare 2600 forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza del G7. DIverse cabine, però, come noto, versavano in condizioni igienico sanitarie a dir poco precarie, come sostenuto dai sindacati di polizia, carabinieri e guardia di finanza e come emerge anche dalla nota diramata ieri dalla Procura di Brindisi, in cui si fa riferimento a “rilevanti criticità igienico/sanitarie e gravi carenze alloggiative, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture". Nei giorni scorsi sono circolati video in cui si vedevano water otturali, acqua marrone che usciva dai rubinetti e sporcizia nelle camere.

Le forze dell'ordine sono state tutte ricollocate fra varie strutture alberghiere situate fra Brindisi e Lecce e a bordo e a bordo del traghetto Gnv Azzurra, arrivato ieri mattina nel porto.

Dopo un primo sopralluogo effettuato ieri dagli esperti della Scientifica della Polizia di Stato e dai Nas, oggi sono saliti a bordo della Mykonos gli operatori dei servizi Sian e Sisp dell’Asl di Brindisi, oltre ai carabinieri ai militari della Capitaneria di porto di Brindisi e alla Sanità Marittima, in presenza degli avvocati dell'armatore. L’Asl ha campionato l’acqua delle docce per la ricerca di eventuali tracce di legionella e quella dei rubinetti delle camere e delle cucine. Nei prossimi giorni saranno effettuate analisi di laboratorio.

La nave era stata noleggiata dal ministero dell'Interno, fino al prossimo 18 giugno.

