Operaio caduto da una scala: avviato l'iter per accertamento della morte cerebrale

Sono drammaticamente peggiorate le condizioni del giovane operaio coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina (martedì 14 marzo) in contrada Palmitella, nelle campagne di Mesagne. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi è infatti partito l’iter per l’accertamento della morte celebrale del 32enne A. S., di Oria.

L’uomo, da quanto emerso finora, era impiegato in un cantiere edile, alle dipendenze di una ditta con sede a Mesagne. Intorno alle ore 9 sarebbe caduto da una scala, sbattendo la testa per terra.

Le sue condizioni sono parse fin da subito estremamente critiche. Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio brindisino, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Da lì poi il trasferimento in Rianimazione. Il quadro clinico, purtroppo, si è aggravato ulteriormente nelle ore successive. Nella tarda mattinata odierna è iniziato il periodo di osservazione ai fini dell’accertamento della morte cerebrale, che deve essere di durata non inferiore alle sei ore.

Sull’incidente sono incorso indagini da parte del personale dello Spesal dell’Asl di Brindisi, di concerto con la Procura della Repubblica. Nella mattinata di ieri si sono recati sul posto anche gli uomini della Polizia Locale di Mesagne e l'Ispettorato del lavoro. Si stanno effettuando delle verifiche volte ad appurare se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.