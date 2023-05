Con Kalashnikov davanti a locale pieno di giovani: fissato interrogatorio per il giovane arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO - Sarà ascoltato domani, martedì 2 maggio, dal gip Barbara Nestore il 25enne di Cellino San Marco, Antonio De Michele, arrestato dai carabinieri il 29 aprile scorso per porto e detenzione di arma da guerra. Nella notte tra venerdì e sabato (29 aprile) all’esterno di un locale sito nel centro storico di San Pietro Vernotico aveva minacciato alcuni ragazzi con un Kalashnikov seminando il panico tra i presenti. Assistito dal suo legale, l’avvocato Francesco Cascione, spiegherà la sua versione dei fatti. L’interrogatorio è previsto per le ore 9 presso il carcere di Lecce. Intanto è stato convalidato il sequestro dell’arma. Si tratta di un fucile Kalashnikov modello Ak-47, perfettamente funzionante, come era stato precisato in una nota della Procura che annunciava l’arresto del 25 a poche ore dai fatti.

La segnalazione al 112 è giunta attorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato. Alcuni giovani hanno riferito di un ragazzo alto con la barba che impugnava un “fucile” e minacciava altre persone. All’arrivo dei militari in molti si erano dileguati, presi dal panico. Anche l’autore del gesto era sparito. I militari della locale stazione, coordinati dal luogotenente Vincenzo Corianò, unitamente ai colleghi del Norm della compagnia di Brindisi hanno ascoltato le testimonianze di chi ha assistito alla scena e passato al setaccio i fotogrammi di tutte le telecamere della zona. La scena era stata ripresa per intero e ha permesso di individuare il responsabile e i litiganti. Sembrerebbe, infatti, che il mitra sia stato esibito al termine di una lite. Nella pomeriggio di sabato i carabinieri si sono recati a casa di Antonio De Michele per la perquisizione tesa a cercare elementi che dimostrassero il suo coinvolgimento. Occultato nel cassone dell’avvolgibile di una finestra c’era il Kalashnikov con relativo caricatore contenente 19 cartucce calibro 7.62. La matricola era abrasa in alcuni punti ma l’arma da guerra era oliata e funzionante. Quella stessa arma era stata portata in pubblico in una folla composta da giovani. Trovata anche la “felpa” corrispondente alla descrizione dei testimoni e mostrata dalle telecamere. Su disposizione del pubblico ministero di turno De Michele è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida.