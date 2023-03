Ladri in azione: ingente furto nella chiesa di San Paolo Eremita

BRINDISI - Si sono introdotti nella chiesa di San Paolo Eremita e hanno fatto razzia, anche di preziosi. Ignoti malviventi hanno compiuto un furto nel luogo di culto, situato in una zona centralissima di Brindisi. Stando a quanto si apprende, il colpo sarebbe stato ingente. Sul posto si sono recati gli agenti della sezione Volanti e i colleghi della Squadra Mobile della Questura del capoluogo adriatico.

Da chiarire l'orario del furto. E, naturalmente, va compreso da dove i ladri (o il bandito solitario, ancora non è chiaro) si siano introdotti. Fatto sta che nella mattinata di oggi, sabato 18 marzo, la scoperta ha scosso gli animi. Mentre l'articolo viene pubblicato - ore 10:30 - è in corso l'inventario per capire cosa è stato effettivamente asportato. Sul posto anche don Mimmo Roma, parroco della basilica cattedrale.

La chiesa, ristruttura di recente, confina con il cortile del Palazzo della Provincia. Qui, una delle sbarre inferiori del cancello che dà sul cortile, è divelta. Un'altra è piegata. Inoltre, una finestra presenta anch'essa sbarre divelte, come si evince dalle foto pubblicate qua sotto. E' solo un'ipotesi, ma questo potrebbe essere il modo in cui i banditi - o il bandito - si sono introdotti.

Articolo aggiornato alle 10:45 (cancello e finestra con sbarre e inferriate divelte)