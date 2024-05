Ladri in azione durante matrimonio: depredate case di sposi e parenti

TORRE SANTA SUSANNA - Brutta sorpresa per una coppia di sposi di Torre Santa Susanna, il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un incubo: al ritorno dal ricevimento hanno trovato la casa svaligiata. Ladri in azione anche in altri due appartamenti di alcuni familiari, invitati alle nozze. Purtroppo capita molto spesso, ormai, che i malviventi approfittano di lieti eventi come matrimoni, comunioni, battesimi e cresime, ma anche di avvenimenti tristi, come i funerali, per svaligiare appartamenti e agire indisturbati.

Nel caso di Torre sono stati rubati, complessivamente, elettrodomestici, televisioni e articoli vari per la casa. In un caso i ladri sono entrati forzando la porta di ingresso principale, in un altro hanno forzato un portoncino di ingresso secondario e nell'ultimo sono entrati da una finestra. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito il sopralluogo di rito e avviato le indagini per l'identificazione dei malfattori e magari riuscire a recuperare la refurtiva.



