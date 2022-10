Ladri in azione in locale estivo ma arrivano i vigilanti e fuggono

TORCHIAROLO - Furto sventato nella serata di martedì 25 ottobre in un locale estivo sito a Lendinuso, marina di competenza del Comune di Torchiarolo. Il tempestivo intervento della Motovedetta 2 dell'istitituto di vigilanza Mondialpol ha evitato il peggio. Alle 20 è entrato in funzione il sistema di allarme collegato con la sala operativa, l'operatore di turno ha inviato una pattuglia sul posto: all'arrivo della guardia particolare giurata i ladri si erano già dileguati. Avevano forzato la tapparella e la finestra interna ma da una prima ricognizione non risultano furti. Del fatto sono stati informai i carabinieri. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.