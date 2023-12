Ladri in azione nel mercatino di Natale: razziata una casetta

FASANO - Il gesto non minerà lo spirito natalizio a Fasano, ma certamente lascia con l'amaro in bocca non solo chi ha patito i danni del furto, ma anche gli avventori del mercatino natalizio in piazza Ciaia. Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 16 dicembre 2023) i gestori dello stand gastronomico hanno trovato il lucchetto che assicurava la casetta spezzato. All'interno, il deserto. I ladri (o il ladro) hanno fatto razzia non solo delle cibarie, ma hanno portato via anche una affettatrice e una piastra elettrica, strumenti di lavoro essenziali per i gestori.

Oggi, sul legno della casetta bianca è comparsa una scritta eloquente, che testimonia lo stato d'animo di chi voleva offrire ad avventori e turisti i propri prodotti: "Chiuso per furto. Ps: non c'è più niente". Il gesto, deplorevole e criminale ovviamente, viola l'atmosfera natalizia nel cuore della città di Fasano. Comunque, carabinieri e polizia locale hanno acquisito le immagini delle telecamere posizionate in zona. Capita spesso che la loro visione possa portare a risultati concreti anche in breve tempo.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Francesco Zaccaria, che oltre a stigmatizzare l'accaduto, aggiunge: "Condanniamo con fermezza simili atti ignobili, che non solo minano la sicurezza delle attività commerciali, ma arrecano un danno di immagine significativo alla nostra comunità e ai turisti che si affidano a tali servizi. Invitiamo tutti i fasanesi a collaborare, segnalando qualsiasi informazione che eventualmente possa contribuire all'identificazione degli autori di questi episodi criminosi".