Si lancia nel vuoto davanti agli occhi dei soccorritori: dramma in città

BRINIDISI - Il dramma si è consumato in un cortile condominiale, davanti agli occhi dei poliziotti e dei vigili del fuoco, intervenuti per soccorrerlo. Un uomo di oltre 70 anni residente al rione Commenda si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal terrazzo di un palazzo alto quattro piani. La tragedia si è verificata intorno alle ore 19.30. L’uomo si trovava sul cornicione dello stabile da circa un’ora. Alcuni inquilini hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati 118, vigili del fuoco, con l’ausilio di un’auto scala, e i poliziotti della Sezione volanti. Gli agenti gli hanno parlato a lungo, cercando di convincerlo a scendere. Ma quando uno di essi gli si è avvicinato, l’anziano ha compiuto l’estremo gesto. L’impatto con il suolo è stato fatale. Forte lo shock fra le persone che hanno assistito alla scena. Il pensionato viveva da solo. A quanto pare aveva problemi personali. Sul posto anche il personale della Scientifica.

A questo punto, è utile spiegare che esistono alcuni servizi e numeri telefonici adatti. Se si ha bisogno di aiuto, o si conosce qualcuno che ha necessità di aiuto, è bene sapere che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. E' anche possibile contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22). Anche il 118 si occupa, oltre che di emergenza medica, anche di quella psichiatrica. Esistono altri numeri utili, per situazioni di pericolo differenti, come il 19696 (il Telefono azzurro, per adolescenti) o il 1522 (il Telefono rosa, per donne vittime di violenza).

