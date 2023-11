Ultrà lanciano bombe carta dal pullman: colpita auto Digos con agenti a bordo

FASANO – Una bomba carta lanciata dal pullman ha colpito una macchina della Digos della questura Brindisi con un paio di agenti a bordo. Gli ultras del Nardò hanno creato non pochi problemi dopo la partita fra i neretini e il Fasano che domenica scorsa (26 novembre) è stata disputata allo stadio "Vito Curlo" di Fasano, per la 13esima giornata del campionato di Serie D.

La partita presentava dei profili di criticità, se si considera che nel maggio 2022 le due tifoserie si scontrarono sul terreno di gioco, poco dopo il fischio finale. Nelle settimane successive furono emessi ben 30 daspo nei confronti di altrettanto facinorosi. La scorsa stagione, con la limitazione della trasferta a 50 sostenitori salentini, tutto è filato liscio. La scorsa settimana l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha autorizzato la vendita di non più di 80 biglietti per il settore ospiti.

Intorno allo stadio è stato predisposto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, per evitare il contatto fra le tifoserie. I carabinieri, prima della partita, hanno sequestrato alcune bombe carta portate dai neretini. Durante il match i servizi igienici del settore ospiti sono stati distrutti e imbrattati, ma nessuno scontro fra le opposte fazioni.

I problemi sono iniziati nel post partita. Una volta a bordo del pullman, sulla via del rientro, i salentini hanno pensato bene di festeggiare la vittoria per 2-3 con il lancio di bombe carta sulla strada. Una di queste è esplosa sotto al mezzo della Digos che scortava il convoglio. La macchina ha riportato dei danni. Per i poliziotti a bordo, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze. Ora si indaga per risalire ai responsabili dei disordini. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere della zona.