Vandalismo e lancio di petardi contro i carabinieri: denunciati due minorenni

SAN PIETRO VERNOTICO – Era già accaduto nel 2021 e si è ripetuto quest’anno. La serata di Halloween, a San Pietro Vernotico, è stata segnata da gravi atti di vandalismo da parte di ragazzi, perlopiù minorenni. Nel mirino dei teppisti è finita anche una pattuglia di carabinieri della locale stazione. A decine si sono ritrovati ieri sera (lunedì 31 ottobre) in piazza Modugno, nei pressi di via Brindisi, a pochi passi dalla circonvallazione. Indossavano le maschere tipiche della festività americana e purtroppo, quasi a voler giocare d’anticipo rispetto alla notte di San Silvestro, erano muniti anche di petardi, uova e altri oggetti di vari tipo.

L’area era presidiata dai militari, che con ogni probabilità, memori degli eccessi verificatisi lo scorso anno, avevano predisposto un servizio ad hoc. Ma la presenza delle forze dell’ordine, anziché fare da deterrente, ha aizzato ancora di più i facinorosi. Fra lanci di uova contro le auto ed esplosioni a ripetizione che hanno esasperato il vicinato, un paio di bombe carta sono state lanciate anche all’indirizzo di una pattuglia dell’Arma, senza colpirla. Come se non bastasse, i carabinieri sono stati anche dileggiati con epiteti irripetibili.

Ma la reazione degli uomini in divisa è stata immediata, perché un paio di minorenni coinvolti nella (per usare un eufemismo) baldoria sono stati fermati, condotti in caserma e affidati ai genitori. Entrambi sono stati segnalati alla Procura dei minori di Lecce, che valuterà come procedere nei loro confronti. Almeno altri 20 minori sarebbero stati identificati. Con ogni probabilità saranno anche acquisite le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza pubblico installato di recente in piazza Modugno. Nei prossimi giorni, quindi, la lista dei denunciati potrebbe allungarsi.