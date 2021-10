Chiave inglese sfonda un cristallo: paura a bordo di un autobus Stp

BRINDISI – I passeggeri, fortunatamente, erano seduti da tutt’altra parte. Nessuno è stato investito dalla pioggia di schegge di vetro che nella tarda serata di ieri (lunedì 18 ottobre) ha investito l’interno di un pullman di linea exraurbana della Stp (Società di trasporto pubblico) colpito in pieno da una chiave inglese lanciata da un folle. Il grave episodio si è verificato intorno alle ore 22: 05.

L’autobus, partito dalla zona industriale di Brindisi, era diretto a Ceglie Messapica. A bordo si trovavano cinque passeggeri. Giunto fra via San Giovanni Bosco e viale Palmiro Togliatti, all’altezza della scuola media Marco Pacuvio, al rione Sant'Elia, l’improvviso rumore di un vetro in frantumi interrompe bruscamente la corsa della vettura. Un oggetto aveva colpito un cristallo laterale, sul versante del guidatore, al centro dell’autobus. Il vetro si è completamente spaccato. I sedili corrispondenti erano vuoti. Gli utenti si trovavano a distanza di sicurezza.

L’autista si è subito fermato e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i poliziotti delle Volanti della questura di Brindisi. Gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro una chiave inglese. Il viaggio dei cinque pendolari è proseguito con un altro mezzo della stessa società di trasporti. Tramite le immagini riprese dalle telecamere della zona si cercherà di risalire ai responsabili di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze estremamente serie.

Non è la prima volta, del resto, che dei mezzi di trasporto pubblico si trasformano in bersagli presi di mira in pieno centro abitato. Altri episodi analoghi si sono verificati negli ultimi anni in altre zone della città, sempre a tarda sera. Si tratta di episodi inconcepibili per la gravità delle conseguenze che possono comportare, oltre al danno arrecato a un bene pubblico.