Fendente al collo inferto dal marito: la donna lascia la Rianimazione

BRINDISI – Ha lasciato il reparto di Rianimazione ed è stata ricoverata nel reparto di Otorino-laringoiatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sono in continuo miglioramento le condizioni della brindisina di 72 anni che lo scorso 8 marzo è stata accoltellata dal marito nel sonno. La donna un paio di giorni fa era stata estubata. Adesso per lei il peggio sembra passato. Il coniuge, anch’egli 72enne, le inferse una coltellata al collo. La malcapitata riuscì a fuggire e mettersi in salvo nell’appartamento della figlia, situato al piano superiore della villetta al rione La Rosa in cui si è consumato il dramma. Il marito si tolse la vita impiccandosi a una trave della veranda, subito dopo il tentato omicidio. Soccorso dal personale del 118, la donna fu sottoposta a un intervento chirurgico in Otorino laringoiatria subito dopo l’arrivo in ospedale. Dopo di che fu trasferita in Rianimazione. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi.