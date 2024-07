Brutale aggressione in casa: la vittima lascia il reparto di Rianimazione

LATIANO – Migliorano le condizioni della 39enne di Latiano picchiata in casa. La donna, nella serata di ieri (lunedì 1 luglio), ha lasciato il reparto di Rianimazione ed è stata trasferita presso quello di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino di Brindisi. La malcapitata era arrivata in Pronto soccorso nella tarda serata del 25 giugno, in condizioni estremamente critiche.

Brutale l’aggressione subita nella sua abitazione nel centro di Latiano, dove risiede insieme al figlio minorenne e al marito. A scagliarsi contro di lei sarebbe stato proprio il marito 41enne, appassionato di arti marziali, al culmine di una lite. Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni vicini, allarmati sai rumori che provenivano dall’appartamento.

Una volta sul posto, i carabinieri della locale stazione hanno dovuto insistere per farsi aprire la porta dal marito. Questi inizialmente ha riferito che la moglie non era in casa. I militari, per nulla persuasi, hanno effettuato un sopralluogo, rinvenendo la 39enne nel giardino, coperta sotto due lenzuola. La malcapitata, con fratture ed ecchimosi, era in fin di vita.

Il marito è stato arrestato tre giorni dopo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, al culmine delle indagini condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Brindisi. L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni personali.