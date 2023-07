Agguato in pieno giorno: titolare di autosalone viene gambizzato

L'uomo si è presentato in mattinata al pronto soccorso dell'ospedale Perrino con una ferita da arma da fuoco. La Squadra Mobile della Questura di Brindisi è al lavoro per ricostruire i fatti. Pare che gli assalitori si siano presentati come carabinieri