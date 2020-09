Nel casolare un'auto rubata e parti di carrozzeria, denunciato per ricettazione

LATIANO - E' stato denunciato per ricettazione dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, un 46enne di Latiano. In particolare, a seguito degli accertamenti, i militari hanno ritrovato, all'interno di un casolare usato dall'uomo, ubicato sulla strada provinciale 71, una Fiat 500 il cui furto era stato denunciato alla stazione carabinieri di Taranto, oltre a diversi pezzi di carrozzerria di altre auto, per le quali sono in corso ulteriori indagini.

