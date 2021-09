Non si ferma all’alt e lancia la droga dal finestrino: folle fuga in città

LATIANO - E' stato bloccato dopo un lungo inseguimento per le strade di Latiano, un 21enne di Mesagne che, durante un controllo alla circolazione stradale da parte dei carabinieri, non si è fermato all'alt ed è fuggito. Il giovane, infatti, ha accellerato ed è scappato e durante la fuga ha lanciato dal finestrino un involucro in cellophane contenente 9,65 grammi di hashish che è stato recuperato, poi, dai carabinieri.

L'uomo è stato bloccato nei pressi della locale stazione ferroviaria dove ha cercato, ancora, di dileguarsi a piedi ma con esito negativo. Il veicolo era, inoltre, senza copertura assicurativa. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato rimesso in libertà.