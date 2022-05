Brucia un trattore vicino la stalla, muoiono un asino ed un cavallo

LATIANO - Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana è intervenuta poco dopo la mezzanotte di oggi (martedì 3 maggio 2022) in contrada Montemariano a Latiano per un incendio che ha distrutto un trattore situato nelle immediate vicinanze di una stalla.

A causa del denso fumo sprigionato due animali che si trovavano nella stalla, un cavallo e un asino, sono morti. L'intervento immediato della squadra dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme evitando che potessero coinvolgere ulteriori attrezzature e strutture agricole.

L'area interessata è stata messa in sicurezza eliminando eventuali perdite di sostanze infiammabili, è stata staccata l' alimentazione dell'impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corto circuito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il veterinario Asl e i tecnici Enel.

Un ulteriore incendio auto si è verificato, inoltre, ad Oria, in via Botticelli intorno alle 22.30 circa di ieri sera (lunedì 2 maggio 2022). Le fiamme hanno interessato una Clio alimentata a gpl. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che ha domato le fiamme, messo in sicurezza il mezzo e bonificata l'area.