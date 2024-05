Incidente sul lavoro nella palestra, dopo cinque anni scatta il dissequestro

LATIANO - Il 18 maggio 2019, durante i lavori di rifacimento della palestra della scuola elementare "Bartolo Longo" di Latiano, una porzione del solaio rovinò travolgendo un operaio, che fortunatamente riportò solo ferite di modesta entità. A cinque anni dall'episodio, mentre le indagini sono ancora in corso, il pm Raffaele Casto ha accolto l'istanza presentata dal legale della ditta che stava effettuando i lavori, l'avvocato Antonio Sartorio. Via i sigilli, struttura non più sotto sequestro. E così l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Maiorano potrà procedere con i lavori: la palestra sarà rifatta praticamente ex novo.

Quel giorno del maggio di cinque anni fa erano in corso i lavori per ridare lustro a un'opera utilizzata dalla comunità latianese. Durante la mattina, venne giù parte del solaio. L'operaio napoletano coinvolto rimase ferito, ma sempre cosciente. Ovviamente, vennero aperte le indagini del caso, curate dai carabinieri della locale stazione, e la procura di Brindisi optò per il sequestro della palestra della scuola. Scaduti una prima volta i termini, nel marzo 2021 la gip Tea Verderosa del tribunale di Brindisi provvide a un nuovo sequestro del cantiere.

L'avvocato Sartorio, nel presentare istanza di dissequestro, ha fatto notare che le esigenze probatorie sono cessate e che la struttura, oltre a essere al centro di un progetto dell'Amministrazione comunale, è importante per la comunità latianese. Accolta in effetti l'istanza, il sindaco Maiorano ha spiegato a BrindisiReport che già a giugno, una volta terminate le attività scolastiche, i lavori riprenderanno, per offrire a Latiano una palestra nuova e più attrezzata. Inoltre, è al vaglio della Regione la possibilità che il progetto possa usufruire di fondi Pnrr. Insomma, il dissequestro potrà giovare anche e in larga parte al Comune di Latiano.