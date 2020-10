Non si ferma all'alt dei carabinieri, inseguimento in auto in pieno giorno in centro

LATIANO - Non si ferma all'alt e dà vita a un inseguimento in pieno giorno, in automobile, per le strade cittadine, ma alla fine la spuntano i carabinieri. Per questo motivo è stato arresto in flagranza di reato Davide Taurisano, 25enne latianese, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Infatti nella vettura aveva anche un bastone, un'arma bianca grande come una mazza da baseball. L'episodio è avvenuto ieri mattina (martedì 13 ottobre), poco prima delle 13, a Latiano.

I fatti: una pattuglia dei carabinieri della stazione di Latiano era in viale Cotrino, nella periferia del paese, poco distante dalla provinciale che porta a Oria, per un'operazione di pattugliamento del territorio. I militari hanno notato un'Alfa Romeo 156, una station wagon nera. Il giovane alla guida ha dato segni di nervosismo e i carabinieri hanno intimato l'alt, ottenendo come risultato la fuga del ragazzo. I militari sono partiti all'inseguimento, per le vie del paese. La fuga del giovane è stata pericolosa, vista l'ora e la gente in giro per le strade.

Dopo circa un quarto d'ora i militari hanno avuto la meglio e sono riusciti a bloccare con una manovra la station wagon, in via Thaon de Revel. Una volta fermato, i militari hanno capito il perché della fuga: il giovane non aveva mai conseguito la patente, l'auto era senza assicurazione (di proprietà di una terza persona) e sotto il sedile aveva un lungo bastone - un'arma bianca - poi sequestrato dai carabinieri. Il giovane, già recidivo nella guida senza patente, è stato denunciato anche per la violazione al codice stradale e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Brindisi.