Picchiata dal compagno violento durante una lite, donna in prognosi riservata

LATIANO - La violenza di un uomo nei confronti di una donna si è scatenata, di nuovo, tra le mura domestiche. La vittima è stata portata all'ospedale Perrino di Brindisi, in Rianimazione. I colpi inferti sono stati violenti e hanno fatto danni. Intanto i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno procedendo speditamente con le indagini del caso, benché il quadro appaia chiaro. Manca giusto qualche elemento per muovere le contestazioni all'uomo. L'episodio è avvenuto ieri, martedì 25 giugno 2024, intorno alle 22. È accaduto in un'abitazione di Latiano.

Lei, la vittima, ha 39 anni. Lui, due anni in più. I vicini ieri hanno ascoltato rumori provenire dalla loro abitazione. Rumori che hanno restituito l'esatta immagine di ciò che accadave all'interno. Hanno quindi chiamato i carabinieri della locale stazione, che sono intervenuti. Al momento, il riserbo sulla delicata situazione è evidente, anche per tutelare la vittima.

I militari hanno subito allertato i sanitari del 118 e la 39enne è stata portata all'ospedale Perrino di Brindisi, con politraumi, tanto per dare l'idea della violenza dell'aggressioneLa vicenda, dal punto di vista del penale, non è chiusa ovviamente, le indagini sono in corso. Chi conosce l'uomo aggiunge che pratica anche arti marziali. Nel momento in cui si scrive, la donna versa in gravi condizioni, sempre nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.