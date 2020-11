Rapina al supermercato: banditi in fuga con i registratori di cassa

LATIANO - Malviventi in azione al supermercato Pam di Latiano, in via della Resistenza. Tutto è accaduto poco dopo le 19, quando due rapinatori, travisati, di cui uno armato, si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale, sdradicando e portando via due registratori di cassa. Compiuto il colpo sono fuggiti a bordo di un'auto in direzione strada statale 7. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza.