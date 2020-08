Rifiuta di pagare un lavoro perchè fatto male e aggredisce l'artigiano, denunciato

LATIANO - Aveva commissionato un lavoro ma non era stato eseguito a regola d'arte per questo ha aggredito e minacciato con un coltello l'artigiano che lo aveva eseguito. E' stato, così, denunciato, dai carabinieri della stazione di Mesagne, un pensionato 75enne che, nel pomeriggio del 5 agosto, ha avvicinato la vittima, un 52enne di Latiano, lamentandosi che il lavoro non era stato fatto bene e rifiutandosi di pagare.

Ha minacciato, poi, l'artigiano con un coltello e, afferrandolo per i capelli, lo ha sbattuto contro il piantone della sua autovettura, procurandogli un trauma commotivo giudicato guaribile con una prognosi di 7 giorni. Il 52enne ha sporto, così denuncia-querela e il pensionato 75enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, minaccia aggravata e insolvenza fraudolenta.