Tragedia familiare: uccide la madre, ferisce il padre e si suicida

LATIANO - Poco prima delle 17:00 di oggi (24 ottobre), l'operaio 32enne Mirco De Milito, pare in seguito ad un litigio, avrebbe ucciso la madre, Giuseppina Lamarina (65 anni), e poi colpito il padre. Sul luogo è stata rinvenuta un'accetta, presumibilmente l'arma utilizzata per compiere l'omicidio. Al termine dell'aggressione il ragazzo si sarebbe suicidato. Il padre si trova attualmente in osservazione presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Al momento, sembra presentare un lieve trauma cranico con ferita lacero contusa.

Giunti sul posto del fatto, via Luigi Errico a Latiano, i carabinieri della locale stazione, facenti parte della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto. Intanto la casa della famiglia è posta sotto sequestro. La polizia locale ha transennato l'area, bloccando i tre accessi che confluiscono sull'arteria stradale interessata.

Un vero e proprio dramma ha coinvolto tutta la comunità latianese. Il passaporola su quanto accaduto si è diffuso velocemente per le vie limitrofe. Molta gente si è riversata per strada attonita, cercando di capire cosa stesse succedendo. Una volta appurata l'entità della tragedia, è calato un silenzio surreale. Le persone presenti sul luogo parlano a bassa voce in tono rispettoso.