LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano hanno denunciato in stato di libertà per un 37enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale, rinvenendo 5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, il tutto sottoposto al sequestro.