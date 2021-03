Aveva nascosto la marijuana in un barattolo di plastica in cucina, denunciato

LATIANO - I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’eseguire una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, hanno rinvenuto all’interno del vano cucina un barattolo di plastica, contenente marijuana, per un peso complessivo di 21 grammi, sottoposti a sequestro.