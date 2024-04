Latte in polvere diluito nel vino al posto dell'acqua: bimbo di quattro mesi in Rianimazione

BRINDISI - Si sarebbe trattato di un tragico errore: la madre avrebbe diluito il latte in polvere nel vino e non nell'acqua. Per questo motivo un bimbo di appena quattro mesi è stato portato dalla stessa madre, residente nel Brindisino, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Il personale sanitario, vista la gravità della situazione, una volta appreso quanto accaduto, ha agito con rapidità: il piccolo avrebbe bevuto tutta la porzione di latte. Preso subito in carico per le cure urgenti, è stato sottoposto a lavanda gastrica, ma la situazione non migliorava. E' stato quindi intubato e stabilizzato.

L'episodio è accaduto ieri, lunedì 29 aprile 2024. Dopo l'intervento dei sanitari del Perrino, il bimbo di quattro mesi è stato portato presso l'ospedale pediatrico di Bari Giovanni XXIII, dove si trova tuttora. Le sue condizioni, nel momento in cui si scrive, appaiono stabili. Il piccolo si trova comunque nel reparto di Rianimazione.

E' il secondo episodio di intossicazione nel giro di due giorni: domenica 28 c'era stato un altro caso, dai contorni completamente diversi (come raccontato in questo articolo). Quattro persone, tra le quali due minorenni, si sono sentite male subito dopo aver sorseggiato una bevanda, questa volta confezionata.