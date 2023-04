Lavoratore precario sale sul tetto del municipio: "Sono disperato"

MESAGNE - Un lavoratore precario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è salito sul tetto del Comune di Mesagne alle prime luci di oggi (giovedì 20 aprile) in segno di protesta per la mancata stabilizzazione. Si tratta di un giovane padre di famiglia. L'uomo ha pubblicato sul suo profilo Facebook un selfie dal cornicione del solaio. Poi ha postato un video in cui esprime disagio e disappunto per la propria situazione lavorativa. "Dopo anni di lavoro e promesse - afferma - ci dobbiamo trovare sempre nella stessa situazione. Sono disperarato". Il lavoratore dice inoltre di essere sul lastrico. L'area antistante a palazzo di città è stata interdetta. Sul posto si trovano gli agenti del locale commissariato di Polizia, la Polizia Locale, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti