Lavoratore senza assunzione e senza sorveglianza sanitaria: una denuncia

CAROVIGNO - Avvia al lavoro un extracomunitario senza la preventiva comunicazione di assunzione e omettendo di sottoporlo alla prevista sorveglianza sanitaria, denunciato un 39enne di Carovigno. Da quanto accertato dai carabinieri del comando Provinciale – Nucleo Investigativo di Brindisi, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, l'uomo, responsabile legale di un'azienda agricola del luogo, per uno dei quattro lavoratori extracomunitari impiegati per la raccolta dei pomodori, non ha comunicato l'assunzione e non lo ha sottoposto alla prevista sorveglianza sanitaria. L'intervento dei carabinieri rientra in uno specifico servizio diretto a contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro.