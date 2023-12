Fermato in strada, trasportava mezzo chilo di eroina nel filtro dell’aria del vano motore

LECCE – Fermato in auto sulla superstrada Brindisi-Lecce, trasportava mezzo chilo di eroina. In arresto, lunedì scorso, è finito Donato Cazzella, leccese di 43 anni. A fermarlo sono stati i militari della guardia di finanza del Nucleo di polizia economico finanziaria nel corso di un controllo stradale. E probabilmente non casuale è stato il fatto che le “fiamme gialle” l’abbiano puntato. Si può immaginare che sia in atto un’inchiesta più ampia sul giro di eroina nel Salento, considerando anche l’altro, recente arresto per 17 chili di stupefacente, ma questo, forse, si scoprirà solo prossimamente.

Cazzella, già destinato ai domiciliari subito dopo il fermo, difeso dall’avvocato Paolo Cantelmo, ha sostenuto nelle scorse ore l’interrogatorio di garanzia, durante il quale ha ammesso gli addebiti, pur restando sul vago su diversi aspetti. E il giudice per le indagini preliminari Alcide Maritati, dopo la convalida, ha disposto che debba permanere ai domiciliari, applicando un’ordinanza di custodia cautelare.

L’uomo, come detto, è stato fermato il 18 dicembre sulla superstrada, in direzione di Lecce. I finanzieri hanno effettuato un primo controllo sul posto ed evidentemente convinti che Cazzella celasse qualcosa, hanno deciso di portare l’autovettura presso la sede del comando provinciale per una più approfondita perquisizione con un cane antidroga del Nucleo cinofilo. E, alla fine, l’eroina è spuntata: 520 grammi lordi, celati nel filtro dell’aria del vano motore.

Il 43enne, pur ammettendo le sue responsabilità, ha fornito una versione che al giudice è apparsa poco credibile. Ha spiegato, in sostanza, di aver trasportato la droga per un compenso di 500 euro, dopo averla ricevuta in un parcheggio di un centro commerciale di Mesagne da un soggetto che sostiene di non conoscere. E il gip Maritati ha deciso di applicare la misura cautelare dei domiciliari, considerando la gravità della condotta e valutando che possa esservi il rischio della reiterazione del reato.