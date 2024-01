Lite e aggressione durante la movida: sotto osservazione il ragazzo in Rianimazione

BRINDISI - Risultano stabili le condizioni del 30enne residente a Mesagne ricoverato in ospedale in seguito a una violenta aggressione avvenuta nel centro di Brindisi, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024. M.P., queste le sue iniziali, si trova nella Rianimazione del Perrino. E' stata eseguita una tac di controllo. Il decorso post operatorio appare regolare e non risultano complicazioni. Il paziente è ancora in coma farmacologico e costantemente monitorato dai sanitari brindisini. Per questo episodio, gli agenti della Questura di Brindisi hanno arrestato il presunto aggressore, con l'accusa di tentato omicidio.

L'accaduto

L'episodio, come detto, è avvenuto nella notte. Il "teatro" è il centro del capoluogo adriatico, zona di movida, specie il fine settimana. La ricostruzione è al vaglio degli agenti della Questura, dunque al momento è ancora lacunosa e ci sono particolari da chiarire. Dovrebbe essere scoppiata una lite, che poi è degenerata in un'aggressione violenta. Il 30enne è stato soccorso e portato in ospedale. Si tratta di un muratore di professione con la passione per i murales e la grafica hip hop.

Si sarebbe recato presso un locale gestito da un suo amico. Intanto, gli agenti della sezione volanti e della squadra mobile hanno individuato un altro giovane, un 20enne brindisino. Costui è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e, di concerto col pm di turno (Pierpaolo Montinaro della Procura di Brindisi), è stato condotto in carcere. Nel momento in cui si scrive, è atteso l'interrogatorio in sede di udienza di convalida a cui sarà sottoposto il giovane, assistito dall'avvocato Roberto Cavalera.

Le reazioni

Poche ore dopo, la politica brindisina è intervenuta prendendo posizione (leggi l'articolo). Il Pd, per esempio. ha chiesto il potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine e ha proposto al Comune di costituirsi parte civile in procedimenti scaturiti da casi analoghi. Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, anche la locale Confesercenti è intervenuta sul tema. Dopo aver condannato l'episiodio e aver espresso solidarietà al giovane coinvolto nell'aggressione, ha chiesto di intensificare la presenza delle forze dell'ordine nelle zone "calde" della movida. Dopotutto, un deterrente spesso aiuta a evitare che situazioni simili degenerino.

In una nota, Confesercenti ha aggiunto: "In alcune circostanze degli anni scorsi, in particolare durante le festività natalizie 2021 e 2022, come Distretto Urbano del Commercio si intervenne con un appropriato servizio di sicurezza, grazie anche alla collaborazione fattiva e sostanziale del Comune di Brindisi. Pertanto, se c'è l'intenzione di ripetere questa iniziativa, Confesercenti è sempre pronta a partecipare ad un eventuale incontro".

