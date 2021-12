Lite davanti alla farmacia per far rispettare la fila: intervengono polizia e ambulanza

BRINDISI - Si è conclusa con l'intervento della polizia e di due ambulanze, una lite scoppiata nella mattinata di oggi, martedì 14 dicembre, davanti alla farmacia Guarini in viale San Giovanni Bosco a Brindisi. I due litiganti sono stati portati in ospedale, uno ha rimediato ferite alla testa che sono state curate con punti di sutura.

Da quanto si apprende, una donna avrebbe detto a un uomo di rispettare la fila che si era formata per scaglionare gli ingressi, in difesa della donna è intervento il fratello che avrebbe preso a pugni l'altra persona coinvolta, facendola sbattere sul distributore automatico sito davanti alla facciata della Farmacia. Gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi sono intervenuti per sedare gli animi e raccogliere le testimonianze. Al momento non ci sono denunce.